В Сумах водитель маршрутки полчаса уговаривал копов взять взятку (видео)

Кроме нарушения правил дорожного движения, маршрутчику грозит уголовное дело за предложение взятки.

В Сумах маршрутчик почти полчаса уговаривал патрульных взять взятку. Все происходило на глазах у пассажиров, которые наблюдали за сценой и терпеливо ждали в салоне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Водитель маршрутки обогнал патрульное авто и проскочил на красный свет. Когда полицейские его догнали – оправдывался, что нарушение не такое уж и существенное.

Когда же копы начали составлять админпротокол, в ход пошла тяжелая артиллерия – деньги, что пассажиры передали водителю за проезд. Каждому патрульному он предлагал по 100 гривень.

Теперь, кроме нарушения правил дорожного движения, маршрутчику грозит уголовное дело за предложение взятки.

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