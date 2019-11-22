Украинец не заплатил оператору за съемку свадьбы, потому что разлюбил невесту – соцсети (фото)

Жених разлюбил избранницу уже через неделю, и «оплачивать чью-то работу он считает тоже не нужно».

В городе Борщев на Тернопольщине мужчина отказался оплачивать услуги видеооператора своей же свадьбы, поскольку «разлюбил избранницу».

Об этом сообщил сам оператор Роман Колесник в Facebook, опубликовав фотографии с события.

Читайте такжеВ азербайджанской древесный Вандам поставили памятник Жан-Клоду Ван Дамму

«Эти лица отказались оплатить услуги видеосъемки. Просьба распространить, потому что знаю, что «кинули» не только меня, пусть Борщев и Тернопольская область знают своих «героев», – написал он.

В комментариях Колесник добавил, что жених разлюбил женщину уже через неделю, и «оплачивать чью-то работу он считает тоже не нужно».

По его словам, такой курьез у него впервые за 18 лет съемок. Однако избранница, утверждает оператор, свою часть оплатила.

Как сообщал УНИАН, в Таиланде мужчина сбежал от жены после выигрыша в лотерею.