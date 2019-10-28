Туристка притворилась беременной, чтобы сэкономить на багаже

Женщина пыталась спрятать на себе не только одежду, но и электронику.

Австралийская туристка пыталась прийти на борт самолета с ненастоящим животом, чтобы сэкономить на багаже около 60 австралийских долларов.

Об этом пишет Experttur.com.

Под одеждой женщина прятала вещи, которые не поместились в ручной клади.

Читайте такжеЗато не скучно: пассажирка застряла в туалете самолета и сорвала рейс (видео)«Зарегистрированного багажа у нее не было, а доплачивать ей не хотелось. Поэтому она решила спрятать вещи под одежду, и выглядело все в общем-то анатомически естественно. Примечательно, что путешественница из Мельбурна пыталась спрятать на себе не только одежду, но и электронику, в частности, ноутбук и зарядное устройство к нему», – говорится в сообщении.

Как рассказала сама пассажирка, бортпроводники увидели ее накладной живот, когда она случайно выпустила из рук билет и наклонилась, чтобы поднять его.

Как ранее сообщал УНИАН, стюардесса сделала шокирующее признание, почему чай и кофе в самолетах лучше не пить.