"Был немного геем": 74-летний президент Филиппин рассказал, как "стал мужчиной"

По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он "вылечился", когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что раньше был "немного геем", но затем "вылечился" от гомосексуальности.

Об этом 2 июня сообщило CNN.

В знак оправдания перед политическим оппонентом, сенатором Антонио Трильянесу, которому Дутерте приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию, президент рассказал и о своих тайнах прошлого.

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По его словам, он чувствовал себя "немного геем", когда был женат на Элизабет Циммерман, с которой развелся в 2000 году.

По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он "вылечился", когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью.

"Я снова стал мужчиной! Так меня вылечили прекрасные женщины... Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин", - отметил он.

Дутерте известен эпатажными высказываниями и действиями: к примеру, год назад 73-летний политик вызвал возмущение тем, что поцеловал в губы замужнюю женщину на встрече с соотечественниками в Южной Корее.