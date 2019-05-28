В Италии трансгендер стал мэром города

Негри обрел свою популярность благодаря активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств.

Мэром города Тромелло в североитальянской области Ломбардия выбрали 40-летнего трансгендера Джанмарко Негри.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Отмечается, что еще пять лет назад адвокат Джанмарко Негри был женщиной по имени Мария.

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Во время предвыборной кампании Негри, который обрел свою популярность благодаря активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств, объяснил, что всегда чувствовал себя мужчиной и четыре года назад принял решение провести несколько хирургических операций, чтобы изменить пол.

По результатам выборов Негри получил более 37,5% голосов. Всего в городке насчитывается четыре тысячи человек.

Всего на выборах в Тромелло баллотировались четыре кандидата, в том числе и заместитель мэра.

Как сообщал УНИАН, главы 23-х дипломатических миссий призвали украинскую власть защитить права представителей ЛГБТИК-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, людей-квир) и обеспечить проведение спокойных и безопасных маршей равенства в разных городах Украины в этом году.