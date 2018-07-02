В киевском супермаркете кот полакомился колбасой прямо с прилавка (видео)

Пользователи, однако, отметили, что подобный инцидент является грубейшим нарушением санитарных норм.

В киевском супермаркете «Континент», который расположен по улице ул. Свободы, 26 заметили кота, уплетающего колбасу прямо с прилавка.

Соответствующее видео очевидцы выложили в Facebook на странице dtp.kiev.ua.

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«На прилавке магазина кошак не стесняясь уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно», - подписала видео автор.

В комментариях пользователи в шутку начали интересоваться маркой колбасы, так как по их мнению, кот отлично должен разбираеться в колбасе. "Если ест, значит колбаса из мяса", "Хорошая колбаса, надо брать", - шутят одни. Другие пользователи, однако, отметили, что подобный инцидент является грубейшим нарушенияем сантиарных норм.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из киевских супермаркетов кот перепутал ящик сахара с туалетом.