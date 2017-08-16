В одном из киевских супермаркетов кот перепутал ящик сахара с туалетом (видео)

В одном из киевских супермаркетов кошка, которая свободно гуляла по торговому залу, залезла в открытую емкость с сахаром и воспользовалась ею как туалетом. Очевидцы сняли инцидент на видео, которое обнародовало ТСН.uа.

Читайте такжеВ Днепре появилась кошка-секретарь по имени Тигр (фото)

Как утверждают авторы видео, прогулку кошки они сняли 15 августа в "Фуршете" на проспекте Победы. Животное запрыгнуло на тумбу с открытыми сыпучими продуктами и спустилось в сахар. Камеры зафиксировали, как кошка прикапывала следы "преступления".

Журналисты обратились за комментарием к директору магазина и представителям торговой сети.

"Мы сейчас максимально быстро проводим внутреннее расследование. После этого будут понятны дальнейшие действия", - прокомментировал начальник отдела Digital-маркетинга Алексей Гуравов.

Свидетели говорят, что животное вышло в торговый зал из подсобного помещения. Также в этом супермаркете, говорят, постоянно видят птиц, которые лакомятся халвой и заглядываются на рыбу.