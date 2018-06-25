Кенгуру-шалун выскочил на футбольное поле во время матча (видео)

Животное побегало по газону, а затем само ускакало с поля.

Кенгуру выбежал на поле перед началом второго тайма одного из матчей австралийской лиги между клубами "Белконнен Юнайтед" и "Канберра".

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Из-за этого задержался второй тайм матча. Животное попытались прогнать с помощью мяча, но это удалось не сразу.

Как сообщал УНИАН, ранее во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежал котенок, остановил матч и покусал стюарда.