Кенгуру-шалун выскочил на футбольное поле во время матча (видео)
11:44, 25 июня 2018Курьёзы
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Животное побегало по газону, а затем само ускакало с поля.
Кенгуру появился на футбольном поле
Кенгуру выбежал на поле перед началом второго тайма одного из матчей австралийской лиги между клубами "Белконнен Юнайтед" и "Канберра".
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Из-за этого задержался второй тайм матча. Животное попытались прогнать с помощью мяча, но это удалось не сразу.
Как сообщал УНИАН, ранее во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежал котенок, остановил матч и покусал стюарда.
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