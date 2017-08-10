Пушистик показал зубки: милый котенок остановил бейсбольный матч и покусал стюарда (видео)

12:39, 10 августа 2017
Курьёзы
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Котик покусал парня и подряпал ему руку.

Во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежал котенок.

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Игроки провели взглядом пушистика, которого взял на руки стюард и хотел вынести за пределы поля, передает Проспорт.

Но у малого проснулся звериный инстинкт и он несколько раз укусил парня. Котик в итоге не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Австралии в городке Аделаид 8 августа - в День кота, четвероногий устроил пожар в доме и нанес убытков на 40 тысяч долларов.

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Теги: #кот на поле#котик покусал стюарда