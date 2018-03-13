Игривый пушистик притворился мертвым: видео с котом с переменчивым настроением покорило сеть

09:43, 13 марта 2018
Курьёзы
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Кот устал и упал неподвижно / Скриншот

Запись на платформе Reddit опубликовал пользователь с ником vacatedboots. На нем кот борется с рукой владельца.

Как можно увидеть на видео, сначала животное ведет себя очень агрессивно, однако через мгновение кот падает на диване, притворяясь мертвым. Автор ролика подписал его "села батарейка".

Раньше кот из Новой Зеландии стал причиной ссоры пары. Это произошло из-за того, что животное принесло домой нижнее белье соседки.

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Теги: #настроение кота#ролик с котом