Игривый пушистик притворился мертвым: видео с котом с переменчивым настроением покорило сеть
09:43, 13 марта 2018Курьёзы
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В комментариях пользователи пишут, что их домашние любимцы тоже иногда прибегают к таким выходкам.
Кот устал и упал неподвижно / Скриншот
Сеть покоряет смешное видео со странным котом, который способен мгновенно менять эмоции.
Запись на платформе Reddit опубликовал пользователь с ником vacatedboots. На нем кот борется с рукой владельца.
Как можно увидеть на видео, сначала животное ведет себя очень агрессивно, однако через мгновение кот падает на диване, притворяясь мертвым. Автор ролика подписал его "села батарейка".
Battery died from r/gifs
Раньше кот из Новой Зеландии стал причиной ссоры пары. Это произошло из-за того, что животное принесло домой нижнее белье соседки.
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