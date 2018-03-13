Игривый пушистик притворился мертвым: видео с котом с переменчивым настроением покорило сеть

В комментариях пользователи пишут, что их домашние любимцы тоже иногда прибегают к таким выходкам.

Сеть покоряет смешное видео со странным котом, который способен мгновенно менять эмоции.

Запись на платформе Reddit опубликовал пользователь с ником vacatedboots. На нем кот борется с рукой владельца.

Как можно увидеть на видео, сначала животное ведет себя очень агрессивно, однако через мгновение кот падает на диване, притворяясь мертвым. Автор ролика подписал его "села батарейка".

Раньше кот из Новой Зеландии стал причиной ссоры пары. Это произошло из-за того, что животное принесло домой нижнее белье соседки.