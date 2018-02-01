Ворующий трусы кот рассорил влюбленную пару (фото, видео)

11:10, 01 февраля 2018
Курьёзы
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Кот рассорил пару / фото facebook.com

Эд Уильямс поссорился с девушкой после того, как она обнаружила на их постели чужие женские трусы и бюстгальтер на крыльце, передает Daily Mail.

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Поначалу парень не мог объяснить ситуацию,  но потом он доказал свою верность, когда оказалось, что кот ворует одежду у соседей.

"И только через две недели, когда мы увидели, как наш кот бежит с футболкой в зубах, поняли, что все дело - в нем", - рассказал Уильямс.

Он добавил, что постоянно возвращает одежду соседям, которых якобы не обижают привычки кота.

Как сообщал УНИАН, рыжий кот Ниндзя из австралийского Кариндейла ворует соседские вещи и дарит их своим хозяевам. 

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