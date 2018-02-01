Ворующий трусы кот рассорил влюбленную пару (фото, видео)
11:10, 01 февраля 2018Курьёзы
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По словам парня, их кот ворует одежду у соседей только по ночам, поэтому сначала пара не могла понять, откуда она появляется в их доме.
Кот рассорил пару / фото facebook.com
Кот из Новой Зеландии стал причиной ссоры пары. Это произошло из-за того, что животное принесло домой нижнее белье соседки.
Эд Уильямс поссорился с девушкой после того, как она обнаружила на их постели чужие женские трусы и бюстгальтер на крыльце, передает Daily Mail.
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Поначалу парень не мог объяснить ситуацию, но потом он доказал свою верность, когда оказалось, что кот ворует одежду у соседей.
"И только через две недели, когда мы увидели, как наш кот бежит с футболкой в зубах, поняли, что все дело - в нем", - рассказал Уильямс.
Он добавил, что постоянно возвращает одежду соседям, которых якобы не обижают привычки кота.
Как сообщал УНИАН, рыжий кот Ниндзя из австралийского Кариндейла ворует соседские вещи и дарит их своим хозяевам.
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