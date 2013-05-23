Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Журналисты вышли на митинг в поддержку участников акции в Кабмине

Около 40 журналистов собрались у здания Кабинета министров на акцию в поддержку своих коллег, которых вчера премьер-министр поручил лишить аккредитации из-за молчаливой акции. Азаров пригласил к себе журналистов, которые вчера провели акцию в Кабмине. Премьер пожурил журналистов: «Вы же не Femen» и решил не лишать никого аккредитации в Кабинет министров.

Кузьмин заявляет, что власти США не дают допросить Лазаренко

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявляет, что власти США не дают допросить экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

ВР создала комиссию по нападению на журналистов 18 мая

Парламент постановил создать Временную следственную комиссию для расследования фактов нападения на представителей СМИ 18 мая в Киеве и других фактов препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Однако Ефремов рассказал, что ее работа может быть заблокирована.

ВР не смогла выбрать кандидата на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

Верховная Рада не смогла проголосовать за кандидатуру на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Эксперт: власть показала оппозиции, что Киев не отдаст

В Украине начинается тренд уличной митинговой политики.

В еврокубковом сезоне первым от Украины стартует Черноморец

Согласно рейтингу УЕФА, опубликованным на официальном сайте организации, один украинский клуб начнет борьбу со второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Послы ЕС и США говорят, что Тимошенко решительно поддерживает ассоциацию с ЕС

Сегодня Томбинський и Теффт 2.5 часа проговорили с Юлией Тимошенко в больнице Укрзализныци.

Суд запретил проводить в Киеве гей-парад

Суд удовлетворил исковые требования столичной городской госадминистрации и запретил проводить 25 мая в центре города любые меры, которые не предусмотрены официальной программе празднования Дня Киева, в том числе «Марш равенства», который планировали провести представители ЛГБТ-организаций.

В Одессе рухнул дом, под завалами могут быть люди

В Одессе обрушилась часть отселенного дома, под завалами ищут людей.

Кабмин сообщил, сколько газа Украина купит у России

Кабмин утвердил баланс газа на 2013 год с объемом импорта 27.3 миллиарда куб.м.