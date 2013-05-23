Азаров пожурил журналистов: «Вы же не Femen»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сообщил участникам вчерашней акции во время личной встречи.

Вместе с тем Азаров выразил недовольство проведениям акции во время заседания правительства: ”Вы же не Femen”.

Кроме того, он отметил, что при повторении ситуации во второй раз он будет вынужден лишить их аккредитации на заседания Кабмина.

На встрече главы правительства с журналистами также присутствовал министр внутренних дел Виталий Захарченко, который сообщил, что по делу избиения журналистов 18 мая во время массовых акций в Киеве ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 22 мая премьер-министр Азаров на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, которые приняли участие в молчаливой акции в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.

В начале выступления премьера 10 журналистов повернулись к нему спинами, на которых были прикреплены плакаты с надписью: “Сегодня журналистка - завтра ваша дочь, жена, ребенок. Действуйте!”.