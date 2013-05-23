Азаров пригласил к себе журналистов, которые вчера провели акцию в Кабмине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко, который вышел к журналистам, проводящим сегодня акцию под стенами Кабмина в поддержку коллег.

“Николай Янович пригласил всех журналистов, которые вчера провели эту акцию, на 10 часов сейчас, чтобы поговорить. Что они хотели сказать, какие у них мысли, какие претензии. Он хочет напрямую сам из первых уст поговорить”, - сказал он.

Вместе с тем Лукьяненко отметил, что пока журналисты, которые принимали участие в молчаливой акции, не лишены аккредитации в Кабинет министров.

Как сообщал УНИАН, 22 мая премьер-министр Азаров на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, которые приняли участие в молчаливой акции в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.

В начале выступления премьера 10 журналистов повернулись к нему спинами, на которых были прикреплены плакаты с надписью: “Сегодня журналистка - завтра ваша дочь, жена, ребенок. Действуйте!”.