ВР не смогла избрать кандидата на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

Как передает корреспондент УНИАН, на эту должность было выдвинуто 11 кандидатур.

ВР провела рейтинговое голосование по этим кандидатурам и наибольшее количество голосов во время этого голосования (206 голосов) набрала кандидатура Виктории Георгиевской, внесенная фракцией КПУ.

Когда после рейтингового голосования эту кандидатуру должны были ставить на голосование для поддержки в сессионном зале, оппозиция начала обвинять парламентское большинство в том, что происходит голосование друг за друга.

В зале начался шум, и тогда председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв.

Как сказал народный депутат из фракции “Свобода” Игорь Мирошниченко, Георгиевская является пресс-секретарем лидера КПУ Петра Симоненко. По его словам, она не имеет достаточного опыта для того, чтобы занять должность члена Нацсовета.

Как сообщалось, досрочно были прекращены полномочия Оксаны Калетник как члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания после того, как она была избрана народным депутатом Украины. Калетник входит в состав фракции КПУ.