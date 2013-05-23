Эксперт: власть показала оппозиции, что Киев не отдаст

В Украине начинается тренд уличной митинговой политики, которая будет более активной в 2014 - в начале 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

По его словам, акция оппозиции, которая прошла 18 мая в столице, показала, что оппозиция может собирать и организовывать многолюдные митинги, поскольку в последнее время митинговая активность в Украине была на спаде.

“Теперь мы видим, что начинается тренд активизации уличной митинговой политики. Проектируя это на 2015 год, можно говорить о том, что митинговая политика будет одной из основных сфер политической электоральной активности в 2014 - в начале 2015”, - сказал Карасёв.

По его мнению, активная фаза президентской кампании будет комбинировать как парламентские, так и внепарламентские методы политической борьбы.

Также, по мнению политолога, одной из причин, почему власть проводила антифашистский марш в тот же день, когда проходил митинг оппозиции, это продемонстрировать то, что улицы, а тем более столицу, она не отдаст.

“Можно было бы проигнорировать митинг оппозиции, не выводить и не свозить людей на улицы Киева, но замысел власти заключался в том, чтобы показать, что Киев она отдавать не собирается, и если выборы 2015 года между первым и вторым туром пойдут по сценарию 2004-го, то она не будет за этим постоянно наблюдать и будет программировать свою уличную площадную политику, которая не позволит уличной площадной политике оппозиции достичь своей цели”, - сказал Карасёв.

Он также высказал мнение, что оппозиция имеет хорошие шансы достичь успеха на президентских выборах 2015 года, поскольку акция 18 мая в столице закрыла страницу акции “Вставай, Украина!” и открывает новую страницу подготовки к выборам Президента в 2015 году.

В то же время политолог отметил, что оппозиции нужно согласовать не только единую кандидатуру на президентские выборы, но и согласовать действия по мобилизации своих сторонников и договориться о правилах игры.