В Одессе спасатели нашли мужчину, оказавшегося под завалами

Как сообщает Отдел связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в 18.30 старший помощник начальника оперативного отдела ГУ ГСЧС Владимир Судак в проделанном двухметровом тоннеле разговаривал с мужчиной, который находится под завалом.

«Мужчина сказал ему, что уже видит свет от фонаря», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Одессе в переулке Куйбышева, 7/9, произошло частичное разрушение подъезда 3-этажного отселенного аварийного дома. Спасателям поступили сообщения, что под завалами находятся женщина и мужчина.