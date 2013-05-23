Послы ЕС и США говорят, что Тимошенко решительно поддерживает ассоциацию с ЕС
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко решительно поддерживает подписание Соглашения об ассоциацией с ЕС в конце 2013 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове после встречи с Тимошенко заявили посол ЕС в Украине Ян Томбинский и посол США в Украине Джон Тэффт.
“Она выразила свою решительную поддержку, чтобы ассоциация с ЕС была подписана в конце этого года”, - сказал Томбинский.
На вопрос, поддерживает ли Тимошенко подписание Соглашения об ассоциации, если уголовное преследование в отношении нее не будет прекращено, посол во второй раз подчеркнул, что Тимошенко “выразила свою решительную поддержку и сильное желание, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано”.
Он также добавил, что послы передадут информацию о встрече с Тимошенко своему руководству, “и на основании этого уже будут делать выводы”.
Томбинский добавил, что встреча с Тимошенко длилась 2,5 часа, во время общения с экс-премьером послы обсудили “не только состояние ее здоровья, но и политические вопросы”.
“И госпожа Тимошенко поделилась с нами своими взглядами и оценками отношений Украины с ЕС и отношений Украины с другими партнерами”, - заметил Томбинский.
Кроме того, он заметил, что во время посещения ЦКБ “Укрзализныци” послы имели возможность обсудить с врачами состояние здоровья Тимошенко.
В конце брифинга Томбинский подчеркнул, что во время встречи послы также напомнили, что для подписания Соглашения об ассоциации Украина должна выполнить три условия: прекратить применение выборочного правосудия, провести реформу судебной системы и изменить избирательное законодательство.