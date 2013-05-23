Журналисты митингуют в поддержку участников акции в Кабмине
Около 40 журналистов собрались у здания Кабинета министров на акцию в поддержку своих коллег, которых вчера премьер-министр Николай Азаров поручил лишить аккредитации из-за молчаливой акции.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат в руках плакаты с надписью "Действуйте" и "Азаров, че такой дерзкий".
Кроме того, участники движения "Стоп цензура" провели театрализованное действо, во время которого выдавали себя за спортсменов, присутствовавших при избиении журналистов на акции 18 мая в Киеве, и хвалили решение премьер-министра о лишении журналистов аккредитации.
Как сообщал УНИАН, 22 мая премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, принявших участие в молчаливой акции в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.
В начале выступления премьера несколько журналистов вернулись к нему спинами, на которых были прикреплены плакаты с надписью: "Сегодня журналистка - завтра ваша дочь, жена, ребенок. Действуйте!".