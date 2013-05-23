В Одессе обрушился дом, под завалами могут быть люди

Как сообщает отдел связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления Госслужбы ЧС в Одесской области, в 15.30 в службу «101» в Одессе поступило сообщение от прохожих, что по переулку Куйбышева, 7/9, произошло разрушение дома.

На место происшествия прибыли 6 пожарно-спасательных отделений ГУ ГСЧС в Одесской области, среди которых специальный аварийно-спасательный автомобиль, городская спасательная служба «1577», три бригады скорой помощи, газовая служба и милиция.

По прибытии было установлено, что произошло частичное разрушение подъезда 3-этажного отселенного аварийного дома. Поступили сообщения, что под завалами находятся женщина и мужчина, личности которых устанавливаются.

Ведутся спасательные работы.