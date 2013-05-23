ВР создала комиссию по нападению на журналистов 18 мая

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нападения на представителей средств массовой информации 18 мая 2013 года в городе Киеве по адресу улица Владимирская, 15, и расследования других фактов давления на средства массовой информации, препятствования законной профессиональной деятельности журналистов» проголосовали 354 народных депутата из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Постановление поддержали 169 депутатов от Партии регионов, 84 – от «Батькивщины», 38 – от «УДАРа» и 36 – от «Свободы», 27 внефракционных депутатов.

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Постановлением предусмотрено, что ВСК должна расследовать обстоятельства: препятствования реализации права граждан проводить митинги во время акции «Вставай, Украина!» в г. Киеве 18 мая 2013 года; нанесения телесных повреждений гражданам Украины; препятствования профессиональной деятельности журналистов и нанесения им телесных повреждений; неправомерного бездействия работников правоохранительных органов.

Постановлением предусмотрено, что в состав Временной следственной комиссии входят 8 народных депутатов Украины. В нее вошли: от фракции Партии регионов – три депутата; фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» – 2; фракции партии «УДАР Виталия Кличко» – 1; фракции Всеукраинского объединения «Свобода» – 1; фракции Коммунистической партии Украины – 1.

Председателем Временной следственной комиссии избран Виталий Ярема (фракция "Батькивщина"), заместителем председателя – Андрей Пинчук (фракция Партии регионов).

В состав комиссии избраны: Елена Бондаренко, Ирина Горина (обе из фракции ПР), Ирина Геращенко (фракция «УДАР»), Степан Курпиль (фракция «Батькивщина»), Андрей Ильенко (фракция «Свобода), Александр Зубчевский (фракция КПУ).

Временная следственная комиссия будет работать шесть месяцев со дня принятия постановления.

Отчет комиссии о выполненной работе должен быть заслушан на пленарном заседании Верховной Рады Украины не позже, чем через один месяц со дня принятия постановления.