Ефремов рассказал, что может заблокировать создание ВСК по избиению журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Ефремова, ПР заинтересована в установлении справедливости относительно соответствующих событий, потому он и предложил на Согласительном совете образовать ВСК.

“Я согласен на то, чтобы комиссия была создана паритетно, несмотря на то, что квота представительства нашей фракции должна быть больше”, - сказал он.

Ефремов сообщил, что сегодня они поддержали создание этой комиссии. “Если сказать, проголосована она в рамках регламента как закона - нет. Она проголосована с нарушением, и мы это понимаем, с нарушением квотного представительства политических сил, представленных в парламенте”, - сказал Ефремов.

Кроме того, на вопрос журналистов, подпишет ли, по его мнению, председатель ВР Владимир Рыбак постановление об образовании ВСК, Ефремов ответил, что подпишет в случае, если не будет никаких письменных заявлений по этому поводу. “Если кто-то подаст соответствующее на бумаге заявление по поводу своего несогласия с принятым решением, то он должен будет остановить и не подписывать”, - сказал он и отметил, что пока таких заявлений нет.

Как сообщал УНИАН, по требованию оппозиции Верховная Рада приняла решение о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нападения на представителей средств массовой информации 18 мая 2013 года в Киеве по адресу улица Владимирская, 15 и расследования других фактов давления на средства массовой информации, препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. «За» проголосовали 354 депутата.