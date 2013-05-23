Кузьмин заявляет, что власти США не дают допросить Лазаренко

Об этом Кузьмин заявил в интервью газете Сегодня.

Издание напоминает, что на днях в ходе видеоконференции в Печерском райсуде Киева был допрошен как свидетель по делу Щербаня бывший соратник Лазаренко Петр Кириченко. Он дал показания против своего бывшего патрона и против Юлии Тимошенко.

Комментируя этот допрос, Кузьмин отметил, что «Кириченко является одним из главных свидетелей по делу Лазаренко в США. Именно на основании показаний Кириченко и был осужден Лазаренко на 10 лет. Эти показания признаны достаточными и убедительными для американской Фемиды. Аналогичные показания о преступлениях, совершенных Лазаренко и Тимошенко в Украине, дал недавно в ходе видеоконференции свидетель Кириченко. Он рассказал, что Лазаренко и Тимошенко являются организаторами и заказчиками убийства Евгения Щербаня, о своих контактах с этими людьми и о подробностях этого преступления. Его допросил суд в присутствии адвокатов и журналистов, это следственное действие было выполнено в соответствии с требованиями нового УПК, старый УПК такой возможности не давал».

В ответ на вопрос: «Но есть ли в деле прямые доказательства того, что Тимошенко была знакома с Александром Мильченко-Матросом, которому, по версии следствия, заплатила деньги за убийство Щербаня? Ведь Кириченко говорит об этом с третьих слов (хотя новый УПК это допускает)», Кузьмин заявил, что «в деле достаточно доказательств виновности Тимошенко и Лазаренко в совершении этого преступления. В том числе и данных, подтверждающих личные контакты Лазаренко и Тимошенко с этими людьми».

В ответ на замечание журналиста, что, «говорят, что Кириченко еще в ноябре 2011 года дал вам показания, обвиняющие Тимошенко в причастности к убийству Щербаня. И сделал он это якобы для того, чтобы освободить арестованную в Украине жену. Как только дал показания, так жену и освободили…», Кузьмин заявил, что «Кириченко дал свои показания украинскому суду 15 мая 2013 года, а жену его, как вы знаете, освободили в 2011 году, и следователи ГПУ его тогда вообще не допрашивали. В судебном заседании Кириченко рассказал, почему и как он решил дать свои показания. Когда он решил рассказать правду, он явился в дипломатическое учреждение Украины на территории США и рассказал там все то, что вы слышали в ходе его допроса на видеоконференции. Украинский консул принял это заявление и направил его сюда, к нам. А затем, в соответствии с новым УПК, и был организован допрос в ходе видеоконференции. И в это время его жена находилась с ним, в США, ибо из Украины она уехала еще в декабре 2011 года. Повторю, когда его жена была в Украине, Кириченко об убийстве Щербаня не допрашивали ни украинские следователи, ни кто-то еще».

Отвечая на вопрос; «Для организации этого видеодопроса нужно было разрешение американских властей или достаточно было доброй воли самого Кириченко и нашего посольства?», первый заместитель генпрокурора сказал, что допрос проходил в украинском суде, а не на территории США, Кириченко отвечал на вопросы по телемосту. «Но мы проявили корректность, американские власти были об этом следственном действии своевременно уведомлены, все вопросы с ними согласовали дипломатическими каналами через наш МИД», - сказал Кузьмин.

При этом он отметил, что «и Лазаренко, и Кириченко в свое время дали согласие на то, чтобы быть допрошенными украинским следствием. Но Кириченко человек свободный, ему никто не может запретить прийти в наше посольство и быть допрошенным. А Лазаренко до сих пор в неволе. И допуск к нему - это добрая воля американских властей. Пока такой доброй воли мы не наблюдаем. Нам не дают его допрашивать и не допрашивают, по нашей просьбе, сами. И в Украину не экстрадируют… А здесь его ждет решение суда о заключении под стражу».

При этом Кузьмин напомнил, что США отменили ему «многоразовую визу, предложили при необходимости поехать в США обращаться за одноразовой визой. Я об этом информировал Президента США. После этого я получил приглашение на молитвенный завтрак к Президенту США. Тогда я обратился через МИД к послу США в Украине Джону Теффту за получением визы, чтобы посетить это мероприятие. Несколько месяцев мои документы пролежали в посольстве, а когда молитвенный завтрак уже прошел, их вернули мне без визы и без объяснения причин».