На Волыни легковушка не разминулась с переполненным автобусом: есть жертвы

Об этом УНИАН сообщили сегодня в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

По данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 19 октября, на автодороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече в селе Копачевка Рожищенского района.

21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2101», двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил автобус «МАН», следовавший по главной дороге из Луцка в направлении города Ковель.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и 42-летняя пассажирка (сын и мать), погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров «ВАЗ 2101» – 48-летняя женщина и 7-летняя девочка получили телесные повреждения и были доставлены в Рожищенску центральную районную больницу.

На момент совершения ДТП в салоне автобуса находилось 48 человек. Никто из них не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Продолжаются следственные действия.