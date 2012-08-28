В ДТП в Украине погибла россиянка

Как сообщили УНИАН из отдела ГАИ УМВС Украины в области, по предварительной версии следствия, 57-летний водитель автомобиля "Volkswagen Caddy", житель одного из сел Радивиловского района Ривненской области, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Renault Logan", который двигался в направлении Львова.

В результате ДТП трое граждан России, которые ехали в автомобиле «Renault Logan», получили травмы, а 62-летняя женщина умерла во время оказания ей медицинской помощи в реанимационном отделении Дубенской центральной райбольницы.

В частности, водитель автомобиля (35-летняя женщина) получила ушибы грудной клетки, позвоночника, а также левого бедра. Россиянка госпитализирована в травматологическое отделение центральной райбольницы.

Пассажир автомобиля, 9-летний москвич, получил перелом ключицы левого плеча, ушиб правого бедра. Он также госпитализирован в травматологическое отделение этой же больницы.

Еще один пассажир, 41-летний житель Москвы, получил закрытую черепно-мозговую травму, травму живота, ушиб поясничного отдела позвоночника. Он также госпитализирован.

По факту ДТП проводится следствие.