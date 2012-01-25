Чем отвечает Украина на запугивание со стороны Газпрома

Власть лечит экономические "болезни" государства в лучших традициях врача-проходимца. Такому врачу не нужно выздоровление больного - ведь тогда эскулап потеряет стабильный источник поступлений! Именно такие аналогии приходят в голову, как только в информпространстве "вспыхивает" очередная властная идея - то как "оздоровить" экономику, то как улучшить жизнь социально незащищенным, то как решить "газовые" проблемы страны. Только что закончили рассказывать, в чем же суть двадцать одной реформы (правда, народ так и не понял), как надо разъяснять горячий прилив газовой дружбы с Россией.

Сначала, видимо, планировалось действовать только на эмоциональном уровне, мол труба ржавая, а столько металлолома Ахметов не заказывал, поэтому все равно пропадет. Пиховшек пугалрусскими "мобильными газохранилищами" в Беларуси. Понятно, что дипломированный философ что-то услышал, переосмыслил, да и написал. Времена, когда философы были еще и физиками, прошли давно, представить что 20 млрд. кубометров, даже сжатые до 100 атмосфер, займут 200 млн. кубометров (пирамида Хеопса - 2,5 млн. кубометров) трудно, а получилось угрожающе. Россия поставит на боевое дежурство мобильные газохранилища!

Вдруг оказалось, что январь выдался теплым, концепцию поменяли, решили излучать стабильность и инновационность. Господин Вытягов, подчиненный всем известного борца с тевтонским нашествием Костя Бондаренко, перечислил, чем Украина может легко побороть нашего заклятого брата: "Украина заявила о намерении... Снизить объем закупки российского газа... Перевести все ТЭЦ с газа на уголь... Реализовать проект... Строительство трех заводов по газификации угля... Увеличить добычу собственного газа... начать закупки природного газа на спотовом рынке... Искать новые маршруты поставки газа... Обратиться в международный (Стокгольмский) арбитраж... "

Асимметричный, словом, ответ. Кто помнит, Рейган пугал звездными войнами, а Горбачев спокойно говорил: "Наш ответ будет асимметричным". Ну и ответил лет через пять, Путин с Симоненко до сих пор ищут, "где это".

Уровень аргументов, что и говорить, впечатляющий. Миллер уже помахивает подписанным контрактом и зачитывает: "Бери или плати". Украинская власть голосом Вытягова грозно возражает: "А профессионалы заявили, что намерены!" Можно даже пригрозить Газпрому ликвидацией Госгидрометцентра.

Понятно, Вытягов просто свел воедино аргументы, полученные в пресс-службе энерго-угольного министерства. Мол, у нас угля больше, чем у дяди кота Матроскина гуталина, будем сжигать вместо газа, а денег не дадим.

Заподозрить, что сам министр Бойко, выпускник Московского химико-технологического института, не знает отличий между технологиями сжигания угля и газа, трудно. Все же двадцать лет на химическом производстве, от мастера участка до директора нефтеперерабатывающего завода. Хотя второе образование экономическое, одиннадцать лет в высоких кабинетах...

Газ в котельные поступает по газопроводам, а уголь - автомобильным или железнодорожным транспортом. Соответственно, уголь надо где-то складывать. Кто не видел домов с котельной на угле, может проехаться, например, до Новоукраинки и увидеть, какой это имеет вид в промышленных масштабах. Лунный пейзаж!

Конструкция газового котла отличается не только конструкцией горелки. В газовом котле не создается пепел. И не надо говорить, что пепла не будет, потому что уголь не сжигается, а "используется водно-угольная технология". Все равно тепло высвобождается в результате реакции окисления углерода, а то, что не окисляется, создает пепел. В Великобритании - до 15% веса угля. (В горячем пепле мы в детстве пекли картошку... Социальная, так сказать, функция угольной котельной). Будут выбросы оксидов серы в воздух, но это даже полезно, они, говорят, отражают солнечный свет и предотвращают глобальное потепление. Имеем шанс поцыганить Киотских денежек. Но за отходы надо будет платить - министерство Злочевского получит дополнительное финансирование...

Должен человек с инженерным образованием и производственным опытом представлять, сколько времени надо потратить ДО начала строительства или перестройки объекта повышенной опасности (а котельные именно таковы). Согласование, разработка проекта, поиск подрядчика (ну, это у нас сейчас быстро), сломать старое... Из собственного опыта - полгода минимум. Февраль через неделю, начнем строить в августе? А в октябре начинается отопительный сезон.

И каждый инженер с производственным опытом понимает, что к следующей зиме не успеют. И не собираются успевать. Тем более что Азаров еще не объявил, что в стране, оказывается, не хватает кочегаров. А он у нас главный знаток потребностей в квалифицированных кадрах.

Просто не знают, что делать, но не хотят ни беспокоить нас, ни спросить - может и мы то знаем и подскажем.

Виктор Мишковский