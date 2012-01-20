Российский газ - соединение, которое способно сформировать новую национальную идею в Украине?

С десятилетним раем в «газовых» украинско-российских отношениях, который обещала бывший премьер Юлия Тимошенко после подписания печально известных соглашений 2009 года, не сложилось. И это неудивительно. В начале 2012 года не понятно почему (если верить ей и представителям российского «Газпрома», что формула расчета цены на российский газ для Украины аналогичная тем, которые действуют для стран Европы), цена на газ для нашего государства составляет $ 416 за тыс. куб. м. (без Харьковских скидок - $ 516). Это самая высокая цена в мире!

Несмотря на все ожидания и усилия нынешней власти, изменить формулу или подписать новое соглашение ей пока не удалось. Все предложения Украины российской стороной отклонены. Действующее соглашение с Украиной, в соответствии с которым крупнейший экспортер российского газа в Европе платит самую высокую цену, полностью устраивает продавца - Россию. «Газпром» открыто заявил, что готов пойти на уступки в переговорах, только реализовав в Украине «белорусский вариант» сотрудничества, т.е. получив полный контроль над украинской газотранспортной системой (ГТС).

Все заявления экспертов и чаяния политиков из оппозиционного лагеря, что действующая власть не умеет договариваться, а потому «сдаст» украинскую трубу, тоже не оправдались. В свое время в СМИ говорилось о существовании тайного дополнения к соглашению от 19 января 2009 года, Юлия Тимошенко могла использовать для снижения цены на газ в случае победы на президентских выборах. Поэтому - вполне можно предположить - соглашение было сознательно подготовленной «миной замедленного действия» под будущую систему власти в Украине на случай проигрыша Юлией Тимошенко президентской кампании 2010 года. По принципу «Сгорела хата - гори и сарай!».

Заявления Леди Ю о коварных планах властей «сдать» украинскую ГТС тоже не оправдались. Именно неуступчивостью Украины в данном вопросе была вызвана незавуалированная угроза Кремля, озвученная главой Роспотребнадзора, главным государственным санитарным врачом РФ Геннадием Онищенко о том, что «за четвертый квартал 2011 года произошло заметное ухудшение потребительских свойств сыров, поставляемых из Украины». С этого заявления началась очередная «торговая война» с Украиной. Однако, МИД Украины вполне адекватно ответило хамовитому российскому чинушу, который усмотрел в реформе контроля за продовольственными товарами «признание граждан Украины животными».

Более того, нашему государству не впервые удалось перехватить инициативу у русских в информационной сфере. Украина выстояла, не пятилась после громких и "страшных", а потому эффективных, по мнению россиян, заявлений, и перешла в наступление, пытаясь диктовать свои условия.

В частности, Украина заявила о намерении:

1. Снизить объем закупки российского газа в 2012 году до 27 млрд. куб. м. С начала января «Нафтогаз» практически втрое сократил отбор российского газа по сравнению с декабрем 2011 года, одновременно увеличив его отбор из подземных хранилищ.

2. Перевести все ТЭЦ с газа на уголь, что позволит экономить около 6 млрд кубометров газа в год. По словам премьера Николая Азарова, при стоимости российского газа $ 416 за тыс. куб. м Украине выгоднее использовать уголь.

3. Реализовать проект вместе с британско-нидерландским холдингом Shell по строительству трех заводов по газификации угля.

4. Увеличить добычу собственного газа в Украине. По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности в 2012 году оно вырастет до 21 млрд куб. м, а в 2013 - до 22 млрд. Добыча угля Украина планирует нарастить до 84 млн тонн против 82 млн тонн в 2011-ом.

5. В 2012 году начать закупки природного газа на спотовом рынке.

6. Искать новые маршруты поставки газа (начало переговоров с Турцией).

7. Обратиться в международный (Стокгольмский) арбитраж в случае провала переговоров с Россией относительно пересмотра газовых контрактов и снижения цены на газ.

Как следствие, практические шаги «Нафтогаза» на пути «коррекции» газовых контрактов обеспокоили «Газпром». Тональность заявлений российских высокопоставленных лиц изменилась в направлении понижения тона. Ярким свидетельством этому стало недавнее заявление главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на ежегодной пресс-конференции в Москве. Он сказал, что не стал бы драматизировать ситуацию в экономических связях между Россией и Украиной.

«Чем теснее отношения, тем больше возникает конкретных, специфических тем, которые надо решать без надрыва через процедуры, которые существуют между корпорациями и между государствами, будь то контракт на газ, договоренность о покупке предприятий, и оставаться в правовом поле. Это наш подход», - сказал он.

Однако, перечень аргументов, которые Украина использует в переговорном процессе, не является окончательным.

В будущем, наверное, сильным рычагом влияния Украины на позицию «Газпрома» в газовом вопросе может стать поездка Президента Украины Виктора Януковича на Всемирный экономический форум в Давосе 25-29 января. В частности, реализация плана относительно подписания Украиной соглашения с правительством Азербайджана об организации поставок газа в наше государство.

Прекратит ли Москва «играть мышцами» в отношении Украины? Однозначно - нет! Великодержавные идеи Путина, особенно накануне президентских выборов, не оставляют никаких надежд на то, что Кремль оставит попытки захватить в «братские» объятия Украину и, если не добровольно, тогда принуждением, затащить ее в свой виртуальный мир под названием «Русский мир».

Однако с аргументами для шантажа в России дефицит. Чем пугать Украину после того, как она платит самую высокую цену на газ, политтехнологи Кремля не знают. Для этого они прибегают к креативным идеям, которые, скорее, рассчитаны на эмоциональное восприятие гражданами, однако не содержат реальной почвы. Например, чего стоит комическое заявление президента России Дмитрия Медведева о том, что Россия может обойтись и без Украины в поставках своего газа в Европу. Интересно было бы узнать, каким образом. Конечно, после ввода в эксплуатацию двух обходных газопроводов («Южный поток» и «Северный поток») с суммарной мощностью - 118 млрд. кубометров газа в год, об этом теоретически можно будет говорить. Но газопроводы еще не построены. Запуск второй нитки «Северного потока», которая увеличит его мощность до 55 миллиардов кубометров, запланирован на осень 2012 года, а первая нитка «Южного потока», возможно, будет введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. На полную мощность (63 млрд кубометров) газопровод выйдет только в 2018 году.

Поэтому как ни крути, если не учитывать увеличение спроса на российский газ в странах Евросоюза, в связи с намерениями вывести из эксплуатации атомные электростанции, России (минимум до 2018 года) украинская труба нужна не меньше, чем Украине российский газ. Без газа труба станет металлоломом, а без трубы газ останется просто газом, который на запад можно будет переправить, наполнив им воздушные шарики.

Арбитражный суд в Стокгольме, как ни парадоксально, не выгоден тоже обеим странам. Украина об этом говорит открыто, а Россия умалчивает.

В частности, премьер Николай Азаров объяснил, почему Украине экономически не выгодно обжаловать в суде газовые соглашения с Россией.

«Нам наши критики говорят: «А почему они не обращаются в суд?" Ну, хорошо, обратимся мы в суд, начнется судебный процесс, его продолжительность - это минимум год, по тем примерам, которые мы имеем, и в течение года мы будем платить высокие цены и ждать решения суда», - сказал премьер.

Спровоцировав таким образом развитие вопроса с сокращением объемов закупки Украиной российского газа, Россия будет иметь аналогичный вариант. А при подаче в суд встречного иска, суд может зачесть в пользу Украины следующие аргументы: самую высокую цену на газ в Европе при ближайшем расположении к границам РФ; факты «определенной корректировки» «Газпромом» цены российского газа для пяти крупных европейских покупателей, среди которых, кроме SinergieItaliane, назван немецкий Wingas, французский GDF Suez, словацкий SPP и австрийский Econgas; нарушение условий контракта по загрузке «Газпромом» украинской ГТС и теплую зиму.

Заявления отдельных экспертов, приближенных к оппозиции, о том, что на решение международного арбитража может влиять дело Юлии Тимошенко, а потому на положительный результат Украина рассчитывать не может, являются неэтичными по отношению к европейским судебным инстанциям (как пример, мнение Виталия Портникова о том, что Стокгольмский арбитраж не сможет стать на сторону Украины только по той причине, что таким образом он даст аргументы украинской власти относительно справедливости суда над Тимошенко. То есть господин Портников намекает на откровенную политическую заангажированность западных судов, прежде всего Стокгольмский арбитраж?).

Однако, если речь зашла о Европе, для которой поставки российского газа не менее (а как показала зима 2009 года, в определенной степени более) важны, чем для Украины, она в очередной раз взяла на вооружение известную украинскую поговорку «моя хата с краю». Украина снова осталась без поддержки Европейского Союза и США. Заявления их представителей о готовности поддержать Украину в переговорном процессе с Россией по цене на газ и о готовности европейских банков финансировать реконструкцию украинской ГТС, к сожалению, так и остались пустым звуком.

Какие последствия все это будет иметь для Украины?

В этом случае уместно вспомнить высказывание: «Все, что не убивает, делает нас сильнее». Верю, что Украина выстоит. Думаю, у украинцев, как у сторонников ЕС, так и сторонников Евразийского Союза, в 2012 году розовые очки относительно своих кумиров будут заменены реальным взглядом на мир. Наше государство стоит большего, чем просто быть «буферной зоной» между ЕС и Россией. У нас есть значительный потенциал, и мы имеем все возможности стать страной-лидером в своем регионе. И это не пустые слова.

Так группа аналитиков банка HSBC во главе с Карен Уорд, которая делала прогноз развития ста крупных мировых экономик к 2050 году, спрогнозировала, что лидерами - «новейшими тиграми» - по росту экономических показателей в мире станут Филиппины, Чили, Перу и Украина. На основе этой же модели аналитики банка уже делали прогноз на 2000-2010 годы, который оказался близким к реальным результатам.

Поэтому, возможно, мы стоим на пороге формирования качественно новой национальной идеи, которая будет способна объединить вокруг себя всех украинцев. Ведь нации рождаются только в борьбе с общими врагами и общими проблемами. Когда Тарас Шевченко прогнозировал и то, что «Украину злые люди усыпят лукавые» (это мы наблюдали в течение последних двадцати лет - процесс «усыпления» украинской активности недоброжелателями как на Востоке, так и на Западе, так и внутри страны), и то, что «в огне ее, окраденую, разбудят». В 2009 году Украина действительно обокрали - нагло, откровенно и под аплодисменты Европы. Теперь происходит битва за огонь, за энергоресурсы. За независимость.

Олег Вытягов, директор по политическим программам Института украинской политики