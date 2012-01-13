Сколько газопроводов могла построить Украина за деньги по контракту Тимошенко?

Последние 20 лет украинско-российские отношения переживают логичный этап осознания себя разными государствами. Конечно, возникают крайности этого самоосознания, которые являются, конечно, «проблемами роста».

Эти крайности используют политики.

Среди политиков России и в СМИ регулярно вспыхивает дискуссия на тему Украина - «содержанка», которую Россия «кормит». «Странным образом» эта дискуссия всегда «совпадает» с началом очередной избирательной кампании в России.

Я хорошо помню 21 октября 2003 года, «приступ» украино-российской дружбы, связанный со строительством россиянами дамбы к украинскому острову Тузла. Украинские правые, которых мы иронично называем «нациками», создавали тогда истерику относительно «российского империализма»; в действительности же «приступ дружбы» состоялся накануне очередных выборов в Госдуму, только ради телевизионной картинки: Дмитрий Рогозин, тогда лидер партии «Родина», выпускал голубей как «символов мира» в сторону Тузлы. Выборы закончились, «Родина» - в Госдуме; дамбу не достроили; куда делись голуби, я не знаю.

В сухом остатке. Есть в России люди, которые, особенно накануне выборов, не против создать из Украины «страшилку» для россиян, а как максимум - вариант «внешней угрозы» для своей страны.

Есть и украинские политики, которые используют крайности. Украинских «нациков», иронически говоря, устроило бы отделение Украины от планеты Земля. Если же говорить о том, от чего они испытывают удовольствие, то это от постоянной «холодной войны» Украины и России.

Вот пример. Осень 2008-го, Ющенко объявляет очередные досрочные парламентские выборы; его указ никто не выполняет. Между тем в украинских СМИ разворачивается настоящая антироссийская истерика. Якобы, Киев имеет план перекрытия выхода из бухт Севастополя кораблей ЧФ России. Была информация, что этот бред инспирирован тогдашней Банковой; как выразился один из тогдашних руководителей Секретариата президента - «для поднятия патриотического духа». И вот 29 ноября 2008 года "нунсовец" Роман Зварыч раскрыл этот «секрет Полишинеля»: «мы нарабатывали стратегию досрочных выборов в Верховную Раду. Ее главный мессидж: "Украина в опасности».

В сухом остатке. Существуют украинские политики, которые, как и их российские «братья по крови», стремятся, как минимум, создать из России «страшилку» для Украины, а, как максимум, вечную внешнюю угрозу.

Теперь - о цене газа в этом контексте.

ГТС Украины является для украинских «нациков» де факто символом независимости. Своеобразным «фаллическим символом», который могут «выкопать и вывезти». Этих «нациков» никогда не волновало, что без газа ГТС Украины – металлолом. Именно они, во главе с г-дами Ющенко-Тимошенко выступали в 2002-2003-м годах против трехстороннего газового консорциума Украина-Россия-ЕС, который предлагал Леонид Кучма.

Казалось бы, 2005-2010 годы должны были вразумить этих политиков. 9 декабря 2005 года Россия начала строить газопровод «Северный поток». Тогда же было объявлено о плане строительства «Южного потока». Казалось бы, что должна делать ответственная, патриотическая, действительно украинская власть? Бить тревогу, творить международные альянсы, отстаивать украинский интерес основного транзитера российского газа. Но г-да Ющенко и Тимошенко молча, спокойно наблюдали за активностью россиян. А так называемое гражданское общество Украины молча и спокойно наблюдало за поведением г-д Ющенко и Тимошенко, не нажимало на них, чтобы те искали альтернативу российским «потокам».

За авантюры «оранжевых» сейчас платит вся Украина. Об этом говорил еще не президент, а кандидат в президенты Виктор Янукович в "Большой политике с Е. Киселевым» на «Интере» 5 февраля 2010 года: «Мимо Украины стали строить газопроводы - "Северный поток" и «Южный поток». Мы потеряли доверие наших партнеров - России и Европы. А они стали думать, как выстроить политику более надежных поставок газа в Европу. Цена трубы большая тогда, когда эта труба с газом, а если нет газа, зачем эта труба нужна?".

За авантюры "оранжевых" Украина заплатит еще больше. Ведь трубу «Северного потока» никто со дна Балтики поднимать никогда не будет. Сейчас к тематике трехстороннего консорциума снова вернулись. Последнее намерение его создать публично подтвердили в МИД Украины 26 декабря 2011 года. Посол Германии г-н.Гаймзьот 22 декабря 2011 года в интервью газете "День" сказал, что «Украина не обсуждает с Европой консорциум по ГТС» - это правда, поскольку Украина и так знает о существовании интереса ЕС в консорциуме, а теперь требует ясности о позиции России.

А украинские правые, «нацики», эта «пятая колонна» местечкового хуторянства, снова поднимают истерику, мол, не трогайте «национальное святое». При этом ясно, что трехсторонний консорциум в нынешних условиях создавать Украине намного сложнее, чем в 2002-м. Почему? «Северный поток» УЖЕ функционирует. 28 декабря 2011 года Россия, по сообщению Reuters, договорилась с Турцией о разрешении на строительство "Южного потока". Доступно пониманию?

Объясню еще раз. Соревнуясь за консорциум Украина-Россия-ЕС, не за себя воюют Янукович и Бойко. Они «воюют», чтобы украинская ГТС не осталась закопанной заржавевшей трубой. И не надо себя утешать как-будто «уникальностью» украинских газохранилищ. Разработка технологий не стоит на месте. Поинтересуйтесь, какие мобильные газохранилища россияне собираются поставить в Беларуси?

В 2005 году правительство Виктора Януковича оставило властям г-д Ющенко-Тимошенко систему межправительственных контрактов, которые и должны были ежегодно пересматриваться, и гарантировали Украине получение российского и туркменского супердешевого газа по 50 долларов за тыс. м³. В 2010 году власти г-да Ющенко-Тимошенко оставили властям Януковича-Азарова формульный контракт: если отбросить скидку, полученную после подписания Харьковских соглашений, то цена газа составляет около 516 долларов за тыс. м³. Никто в Европе такую цену не платит. Как выразился однажды Янукович, «цена на газ бьет очень серьезно по нашей экономике, не в сердце, но близко». Глава Администрации Президента Сергей Левочкин сказал вчера на брифинге: «если посчитать убытки украинского государства, они составляют от 12 до 15 миллиардов долларов, и при этом это еще осторожная оценка".

Убытки государства - читайте, это ущерб, нанесенный всем нам, ее гражданам. Уже не первый день, месяц и год вся наша страна, каждый из нас, украинских граждан, платит дань России за газ. Это «счастье» нам обеспечил своей подписью один человек - Юлия Тимошенко.

У меня в связи с этим только один вопрос. На него я не имею ответа. НА ЧЕМ ОНИ ВЗЯЛИ ТИМОШЕНКО?

Возможно, глава "Газпрома" Алексей Миллер имеет основания заявлять, как он это сделал 11 января 2012 года, что «Украина оценивает свою ГТС в 20 миллиардов долларов». Если такие основания есть, то получается, что мы, граждане Украины, деньгами по контракту Тимошенко УЖЕ заплатили России еще за одну ГТС, которую могли построить по своей территории?

Харьковские соглашения, как бы кто к ним в Украине не относился, действительно ослабили газовую петлю на шее Украины. Впрочем, 6 сентября 2011 года Президент Янукович в интервью газете «Коммерсант-Украина» объяснил, что харьковские соглашения планировались как начало большего пересмотра соглашений...

В принципе, россиян можно понять.

Два, северный и южный, газопроводы в обход Украины - это более чем надежная гарантия Кремля. Это гарантия, что кто бы ни пришел к власти в Киеве в будущем, его можно держать за, скажем, горло...

И почему бы им отказываться от супервыгодного для них контракта Тимошенко?

Россияне не соглашаются снизить цену на газ для Украины. У них - свои резоны. Есть действующий контракт с Украиной. Есть социальные обязательства Кремля перед русским народом, другими словами, деньги нужны.

И есть падение уровня популярности российских властей. Ни одна власть ни в одной стране не может быть стабильно популярной.

А еще в России приближаются выборы. И мне очень бы не хотелось - я возвращаюсь к началу статьи - чтобы кто-то в Белокаменной делал из Украины и «страшилку», и образ врага. Выборы всегда заканчиваются, а вот послевкусие остается.

Украину не следует, на мой взгляд, использовать в России как «образ врага». Мы в Украине действительно считаем Россию стратегическим партнером. Это не лозунг. Этому есть абсолютно конкретные, исчерпывающие объяснения.

Это трудовой рынок Российской Федерации, который обеспечивает украинским гражданам несколько миллионов рабочих мест. Поэтому Украина не хочет визового режима с Россией.

Это русский язык, который для многих украинских граждан является родным.

Это культура, которая для большого количества украинцев основывается на православии.

Это наша общая история, то, что уже произошло, и то, что не может изменить ни одна политическая конъюнктура.

Это история выдающихся личностей, которые одинаково принадлежат и Украине, и России. Например, Феофана Прокоповича, в свое время ректора Киево-Могилянской Академии, а потом руководителя Святейшего Синода Российской империи.

Это история СССР, которым на протяжении почти двух десятилетий руководил самый видный уроженец Днепропетровска Леонид Брежнев.

Это история «ракетно-ядерного щита» СССР, созданного в Москве, Арзамасе-16, Челябинске-70 и Днепропетровске. Работая над ракетно-ядерным паритетом СССР и США, академики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Михаил Янгель, я в этом уверен, не задумывались, кто из них русский, а кто - украинец.

Это история грандиозных трагедий, в первую очередь украинского Голодомора и голода в Поволжье. Нормальные люди в Украине понимают, что виновен в этих апокалиптических катастрофах коммунистический режим, а не русский народ, как это пытаются представить украинские «нацики».

Это история совместных побед, в первую очередь в Великой Отечественной войне, которая является частью Второй мировой войны. В мае 1945 года Берлин взяли три армии фронта, который назывался 1-м Украинским. Нашими общими героями, героями Украины и России являются русские, Герои Советского Союза Георгий Жуков и Иван Конев, украинцы, Герои Советского Союза Родион Малиновский и Иван Кожедуб. Наши деды выиграли самую страшную в истории войну против тех, кто планировал уничтожение славян на территории Украины и России.

Все это хорошо знают в мире. И, на мой взгляд, именно поэтому многие третьи страны за последние двадцать лет немало поработали, чтобы поссорить Украину и Россию. Не получилось.

Экономический прагматизм, конечно, весомый аргумент. Он - в национальных интересах России. Но, на мой взгляд, иметь на границах России дружественный ей украинский народ, который не считает, что его эксплуатирует братский русский народ - также в интересах России. Контракты заключают и разрывают, все они когда-нибудь заканчиваются, а технологии меняются. А вот отношения между народами - остаются.

Вячеслав Пиховшек