Во время ДТП в Беларуси пострадали 11 украинцев
13:50, 12 января 2012Разное
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Подтверждают в МИД
В МИД Украины подтверждают, что сегодня в Беларуси вблизи границы с Россией произошло ДТП, в котором пострадали 11 граждан Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По его словам, сегодня на трассе Брест - Минск произошло ДТП при участии белорусского автомобиля МАЗ и украинского микроавтобуса «Рено Траффик», в котором находились 11 граждан Украины, следовавших в Россию.
В результате ДТП двое граждан Украины были госпитализированы, а 9 отказались от госпитализации.
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