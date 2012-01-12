Украинский микроавтобус с пассажирами врезался в МАЗ в Беларуси

Украинский микроавтобус «Рено - Трафик» сегодня утром в Барановичском районе (Брестская область Беларуси) врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль МАЗ с прицепом и вылетел в кювет.

Как сообщила корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья САХАРЧУК, по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В ходе обследования места происшествия выяснилось, что микроавтобус был переоборудован и перевозил большее количество пассажиров, нежели это предусмотрено для данной модели. В салоне вместо 9 находились 11 человек, из которых четверо от медицинской помощи отказались, пятеро прошли медицинское освидетельствование, двое с травмами (у одного перелом бедра, у второго - челюсти) госпитализированы. Водители транспортных средств не пострадали», - сообщила Н.САХАРЧУК.