В Харькове мужчина упал с десятого этажа
14:59, 08 января 2012Разное
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Умер в больнице
В Харькове в результате падения с десятого этажа многоэтажного жилого дома погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, мужчина, 1976 года рождения, выпал из окна собственной квартиры. Его доставили в больницу, где пострадавший от полученных травм умер.
Милиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
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