В Харькове мужчина упал с десятого этажа

В Харькове в результате падения с десятого этажа многоэтажного жилого дома погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, мужчина, 1976 года рождения, выпал из окна собственной квартиры. Его доставили в больницу, где пострадавший от полученных травм умер.

Милиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.