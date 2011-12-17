Утонул водитель, съехав на «Таврии» в реку

В Херсонской области утонул 54-летний водитель, съехав на «Таврии» в реку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря.

Водитель на ЗАЗ-1102 «Таврия», двигаясь по пгт Архангельское, на повороте не справился с управлением, съехал в речку и утонул.

Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Проводится расследование.