Министр финансов оштрафован за четыре пощечины

Министр финансов Чехии Мирослав Калоусек получил штраф в одну тысячу чешских крон (порядка 55 долларов США) за пощечину критиковавшему политика молодому человеку в сентябре этого года перед зданием парламента, сообщает в пятницу Чешское радио. Инцидент произошел 21 сентября, когда министр шел на заседание Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии.

Калоусек "надавал оплеух 20-летнему молодому человеку, который кричал на него (Калоусека), называя преступником", - так описало тогда подробности Чешское информагентство ЧТК.

Сам молодой человек позже признал, что спровоцировал конфликтную ситуацию. Калоусек не отрицал факта - "молодой человек получил четыре оплеухи", но сказал, что "инцидент нельзя назвать дракой".

Пресс-секретарь муниципалитета района "Прага-1" Вероника Блажкова сообщила журналистам, что за административное правонарушение Мирослав Калоусек в пятницу был "оштрафован на одну тысячу крон".

"Это был максимальный штраф, который предусмотрен за такое правонарушение", - цитирует РИА Новости.

В пятницу же министр финансов Чехии оплатил штраф, сказав журналистам следующее: "Я прекрасно понимаю, что мои действия расцениваются законом как нарушение, однако я нисколько не жалею об этом". Полиция считает, что нарушение допустил и отхлестанный по щекам юноша, который спровоцировал министра, отмечает Чешское радио.