Назван лучший в Украине эко-социальный проект

Проект «Зеленое издательство» холдинга «Эволюшен Медиа» стал лучшим эко-социальным проектом в Украине в рамках конкурса Green Awards Ukraine 2011.

Как сообщили УНИАН в «Эволюшен Медиа», 15 декабря в Киевском гольф-центре прошла церемония награждения победителей конкурса Green Awards Ukraine 2011, в котором соревновались лучшие действующие экологические проекты в Украине.

В категории «Лучший «зеленый» социальный проект» первое место занял проект «Зеленое издательство» «Эволюшен Медиа».

В рамках этого проекта медиахолдинг «Эволюшен Медиа» не только перевел печать своих изданий на вторично переработанную бумагу, но и организовал сбор макулатуры в офисах компаний-партнеров. Для популяризации проекта и формирования экологического мышления в Украине в печатных изданиях холдинга действует рубрика «Сохраним планету вместе!». На сегодняшний день «Зеленое издательство» поддержали более 50 крупных и мелких компаний различных сфер деятельности. В рамках реализации проекта собрано более 12 тонн макулатуры, что означает спасение от вырубки 42 деревьев.

Green Awards Ukraine - первый украинский независимый конкурс, в ходе которого оцениваются лучшие деловые и социальные «зеленые» проекты в Украине. Соревнование длилось с августа по декабрь 2011 года, в нем приняли участие более 80 украинских компаний, проекты которых оценивались в специализированных категориях. Проекты-победители определялись независимым жюри, состоящим из ведущих отечественных и зарубежных экспертов.

Холдинг «Эволюшен Медиа» является издателем еженедельников «Комментарии:», Weekly.UA, Kyiv Weekly, интернет-порталов Comments.ua и UGMK.info, а также фото-информационного агентства PHL.