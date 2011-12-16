А покажите анализы Чечетова всем-всем-всем!

Предание огласке видео с Юлией Тимошенко на кровати в палате медсанчасти Лукьяновского СИЗО ярко очертило лицо нынешней власти.

Сытая, самодовольная и самовлюбленная физиономия под ярким светом телевизионных софитов вещает на всю страну о том, как комфортно и хорошо сидится “Юле” “на Лукьяне” (они так и пишут везде в своих газетах, будто это какая-то девочка, а не политик, за которого проголосовала половина избирателей страны, но, заметьте, никогда и нигде не пишут “Витя”, когда речь идет о ее оппоненте на выборах).

“Смотрите видео, говорят они – эти чечетовы, колесниченки или пиховшики, у нее же там и плазма, и душ с гидромассажем, и ваза с фруктами на столе. О, если бы так другие, рядовые узники или задержанные могли сидеть...”

Конечно, при этом они “скромно” опускают тот факт, что Тимошенко перевели в эту “прекрасную” палату накануне визита к ней гостья из Европы, еврокомиссара Фюле. Очевидно, так просто “совпало”, поэтому на черта акцентировать на этом внимание. Тот же еврокомиссар после посещений Тимошенко тоже, наверное, подумал себе: таки комфортно сидеть в Украине! Его же внимание никто не обращал на такие “мелочи”, как то, когда именно переселили Тимошенковк “образцово-показательную” камеру №260.

Но еще важнее другой вопрос.

Когда этих “золотых соловьев” власти, этих чечетопиховшиков спрашивают: а как вы вообще относитесь к тому, что больную женщину, которая лежит в кровати, как какую-то зверюшку в зоопарке, снимают на видео, а затем тиражируют это видео на “очень незаангажированных” телеканалах и в Интернете, они “искренне” так удивляются: мы здесь при чем. Откуда нам знать, как это видео попало в “ящик”?

Вот здесь оно, все лицемерие режима, выразительно открывается из-под телевизионного грима.

Потому что это же они после прихода к власти на все заставки, во всех телеэфирах радостно хвастались народу: наконец после “хаоса и бардака”, что их культивировали “оранжевые”, мы возобновили власть в стране. Теперь, мол, есть четкая вертикаль той же власти, теперь в стране процветает дисциплина, четко известно, кто за что отвечает и с кого и за что спрашивать.

И что же выходит теперь?

На объекте, который находится под круглосуточным контролем, снимается видео, которое никогда ни при каких обстоятельствах в цивилизованной стране не может сниматься, потом оно успешно “сливается” в СМИ, а крайних нет? Сначала вообще все открещиваются от него. СБУ говорит: а мы здесь при чем? Пенитенциарная система молчит. Потом эта самая система сознается: да, снимали, потому что нужно было. А кто и как его “слил” – это не к нам. А к кому тогда? К Пушкину? К Путину с Медведевым? К Джулиану Ассанжу?

Если вы так хвалитесь своей “вертикалью”, дисциплиной и ответственностью, кто тогда ответит за этот варварский “видеосеанс”? Вы слышали, чтобы полетели головы начальника СИЗО, руководителя той же пенитенциарной системы, министра внутренних дел?

И мы не слышали. И убеждены, что не услышим. Где были те головы, там и останутся. Проверено.

В частности, прекрасно проверено другой яркой ситуацией – с тем же забором возле Верховной Рады. Дошло до анекдота – как они “спихивали” друг на друга сооружение того забора! ВР спихивала на столичную администрацию, столичная администрация на коммунальщиков и так далее. Просто цирк и балаган.

Вот такая выходит картинка.

Когда нужно кого посадить или возвести потешный забор, чтобы отвлекать народное внимание от пенсионной реформы или протестов чернобыльцев телевизионными сюжетами попытках сломать забор возле Рады, та же “эффективная вертикаль власти” тут как тут. Вечером забора нет, а утром уже есть. Кто это сделал? А фиг его знает. Литвин теми своими доверчивыми глазенками хлопает: я здесь при чем? Попов супится: чего вы прицепились, откуда я знаю?

Так же ходит оператор с телекамерой вместе с сытыми юнцами по тюремной палате, заглядывает с камерой в унитазы, после чего вся страна все это смотрит на “голубых телеэкранах”. А как оно на те телеэкраны попало? А фиг его знает.

Какие чувства у вас могут быть к такой “искренней” власти? Чего ей можно пожелать после этого? Чтобы о болячках столпов этой власти, когда они отойдут от дел, рассказали всей стране? Чтобы показали рентгены их внутренних органов или “расписали” анализ мочи?

Мерзко.

Пусть та моча останется с ними.

Владимир Бондар