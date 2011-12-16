МВД планирует заменить патрульные УАЗы на Renault

Министерство внутренних дел планирует заменить патрульные машины «УАЗ» на Renault.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, находясь в Кременчуге Полтавской области, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Дмитрий ВОРОНА.

По его словам, новые современные машины Renault дешевле, чем УАЗы, более экономичные в эксплуатации.

«Сейчас мы их опробуем и к Евро-2012 они начнут работать в городах, которые принимают чемпионат. Потом начнем замену в других крупных городах», - сказал Д.ВОРОНА.

При этом он отметил, что такой автомобиль способен перевозить четырех работников милиции и двух задержанных.