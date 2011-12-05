И «законспирированный» Яценюк...

3 декабря «Фронт змін» Арсения Яценюка митинговал, ходил на Банковую, передавал подписи. «Жестко и безжалостно» клеймил тех, кто вроде бы обещал оплатить рабочее время участников митинга.

На съезд «Фронту змін» мне попасть не удалось: в «лучших традициях» отечественной демократии его провели в закрытом режиме. На митинг я попал. Не покидало ощущение некой искусственности, театральности, шоу. Все эти зелено-экологические флаги, напоминающие рекламу водки или один из вариантов избирательной кампании Владимира Литвина.

Я, конечно, запомнил слова, сказанные 25 ноября в «Шустер live» «вечно непроходимым» оппозиционером Анатолием Гриценко: Яценюк, мол, "в присутствии пяти человек", на вопрос, согласится ли на премьерство при Викторе Януковиче после парламентских выборов, ответил утвердительно. Гриценко кроме того сравнил Яценюка с Ющенко.

Не думаю, что стоит доверять всем оценкам Гриценко. Тот пел осанну Ющенко в 2004-м, пугал его «бумерангом народного гнева» в 2008-м. Но и общего между Ющенко и Яценюком - больше, чем могло быть.

По пунктам.

1. Демагогия. Болтать о «свиньях» у Ющенко и о «вилах» у Яценюка - получается лучше, чем работать. Ведь не забывайте: «достижения» Ющенко-президента - это «достижения» Яценюка-спикера.

2. Индивидуальные особенности психики. Самоощущение «мессианства», нарциссизм. И Ющенко, и Яценюк всегда хотят быть в центре внимания. Они бы себя поцеловали, если бы могли. Эта самовлюбленность, даже надменность сочетается со злопамятностью и скрытыми истериками. Вспомните плач Яценюка, что его «не пускают» на «Интер». Яценюк даже не ощущал, что он смешон.

3. Самовлюбленность и истеричность - последствия природной неуверенности в себе. Эта неуверенность требует внешней поддержки, таких себе «костылей». 12 ноября 2009-го для Ющенко придумали рейтинг «лучших банкиров мира». Костылем для Яценюка служат заявления Николая Мартыненко о «молодом, энергичном экс-министре».

Это небольшой перечень того, чем похожи Ющенко и Яценюк. А теперь о том, может ли быть Яценюк проектом власти?

Яценюк может быть ОДНИМ из проектов власти. Потому что есть достаточно «крючков», на которых Яценюка можно держать. И на которых его держат, я в этом уверен.

«Крючок» первый - тщеславие. Яценюк хочет должностей, он меряет себя вместе с пьедесталами должностей. Можно найти сколько угодно заявлений о молодом Яценюке, который поработал и в Нацбанке, и в одесской ОГА, и в СМ Крыма, и в администрации Балоги, и в парламенте, и в МИД. Половина этих заявлений инициирована самим Яценюком. А вот теперь он стремится быть «главным среди оппозиционеров». Почему на этом его нельзя держать?

«Крючок» второй: Яценюк - трус. Это не оскорбление, это оценочное суждение - чтобы не нарушать закон. Яценюк не умеет работать в условиях прямого, лобового конфликта. В феврале 2008-го, когда офицер «Кобры» продемонстрировал ему, Яценюку, средний палец, тот отправил в МВД Ющенко «разруливать конфликт». Ющенко, кстати, в конфликтных ситуациях с Кучмой также отправлял к нему на переговоры то Александра Волкова, то Ивана Плюща.

«Крючок» третий: Яценюк подвергается воздействию. Он внушаемый, это по-русски, он "піддається навіюванню", если говорить на украинском языке. Помните «письмо трех» от 15 января 2008 года, Ющенко, Тимошенко и Яценюка о присоединении Украины к ПДЧ НАТО? 29 апреля 2009 Яценюк заявляет: «я сожалею, что подписал это письмо». Сразу вспоминаешь, как и Ющенко сожалел, что подписал письмо, где назвал «фашистами» участников «Украины без Кучмы».

«Крючок» четвертый: трус, который поддается внушению, склонен всегда договариваться. Яценюк всегда договаривался - и с Кучмой, и с Ющенко, и с Балогой. Правда, я представляю себе, как бы он договаривался о скидке на газ с Владимиром Путиным! Трижды ха-ха-ха. Но почему бы не предположить, что в тайных фантазиях Яценюк фантазирует, как договаривается с Януковичем! Наконец, и самого Яценюка называли «преемником Ющенко». О таком «плане» Екатерины Чумаченко говорил 27 июля 2009 Виктор Балога, человек, в словесных ошибках не замеченный.

Из информации, которой я располагаю, есть достаточно оснований считать, что Яценюк - один из проектов ОДНОЙ из групп в окружении Виктора Януковича. Не менее важно, что Яценюк хочет быть таким проектом.

Парламентские выборы 2012 года - не более чем прелюдия к президентским выборам 2015 года. Яценюк суперудобный, чтобы его «успешно победить» на президентских выборах. И тут «чуйка» Гриценко может сработать. В обмен на «решительное, бескомпромиссное и показательное поражение» Яценюк может получить должность руководителя правительства.

Схема-то, между прочим, апробирована. В 1999-м Кучма назначал своего конкурента на выборах Марчука секретарем СНБО. Кроме того, в 1999-м, у меня в программе «Эпицентр», Ющенко поддержал Кучму на президентских выборах. И стал премьером 22 декабря 1999-го.

Между Кучмой и Ющенко тогда был посредник - Александр Волков. И сейчас между властью и Яценюком есть посредник. Его зовут - Николай Мартыненко.

Вы заметили, что у Мартыненко, когда-то «любого друга» Ющенко, а теперь «нового друга» Яценюка, этого «непримиримого фронтовика», все супер по бизнесу с властью?

Вы видите, что никакие экономические интересы Мартыненко, а в этом контексте говорят об «Энергоатоме», нынешняя власть не зацепила?

И вы считаете случайным, что, как утверждают знающие люди, Мартыненко и до сих пор успешно торгует ТВЭЛами с украинскими государственными предприятиями?

Конечно, чтобы схема «удобного поражения» Яценюка на выборах-2015 стала реальностью, ему еще надо попасть во второй тур тех выборов. Для этого Яценюку следует «обыграть» госпожу Тимошенко. Думаю, судья Родион Киреев имеет все права на почетное членство во «Фронті змін». Но теперь избиратели должны поверить, что Яценюк - не симулянт, а настоящий лидер оппозиции. Что именно он, а не Олег Тягнибок, не Александр Турчинов, не Гриценко, борется за освобождение Тимошенко. Почему? Потому что только таким образом Яценюк может собрать разочарованных сторонников Тимошенко, Тигипко, Тягнибока.

А вот для этого Яценюк должен еще больше критиковать власть.

Проверьте мои слова: когда Яценюк начнет откровенно хамить власти, она ... промолчит. Власть же не запретила митинг Яценюка на Михайловской площади.

А вообще-то, в нашем городе, Киеве, примерно 2500 человек знакомы с Ющенко и Яценюком по 10 и более лет. Знают о них больше, чем догадываются, работали с ними. Поговорите с ними. Избавитесь иллюзий - как минимум. Вакцинируетесь от лицемерной пропаганды о «новом поколении в политике».

Вячеслав Пиховшек