Кто подхватит знамя лидера оппозиции?

Парламентские выборы в следующем году приобретают особенный политический вес. Ведь победа власти даст ей шанс продержаться и в 2015 году на президентских выборах, в то же время, победа оппозиции откроет перед ней перспективу после Грушевского завоевать и Банковую.

Во властном лагере, невзирая на резкое падение рейтинга Партии регионов, есть фактор, который организационно его укрепляет: моноцентричность, четкая ориентированность на Януковича. Там понимают, что без этого единственного центра (не путать с одноименной партией) шансы власти резко упадут.

Поэтому инстинкт самосохранения приглушает даже достаточно резкие разногласия интересов между группировками Фирташа-Левочкина, Александра Януковича-Иванющенко, Ахметова-Колесникова, братьев Клюевых.

Вместо этого, «оранжевые», которые уже пострадали от жестокого противостояния между Ющенко и Тимошенко, и сейчас имеют полицентричную модель. Гетманов и «гетманчиков» здесь – десятки. Но постепенно в оппозиции выкристаллизовываются два основных центра влияния – БЮТ и “Фронт Змін”.

Яценюк медленно, но уверенно наращивает свое влияние. Дело не только в том, что Тимошенко сидит в тюрьме и неизвестно, когда оттуда выйдет. Яценюк в глазах значительного сегмента оппозиционного и протестного электората олицетворяет политическую новизну и надежду на лучшее. Особенно после политического самоубийства Тигипко.

Сегодня главный “фронтовик” не просто остро критикует власть за все грехи. Яценюк политически возмужал, оброс рядом важных кадровых приобретений, отказался от рискованных политтехнологических экспериментов. И стал центром тяжести для многих оппозиционных политиков и партий.

В оппозиции при отсутствии Тимошенко немногие могут с ним конкурировать. Это было заметно во время проведения финального митинга акции «Украина против Януковича», который прошел в прошлую субботу. “Фронт Змін” оперативно собрал более миллиона подписей против Януковича, а в Киеве – рекордный митинг в 9 тысяч людей. Для сравнения, в День Независимости вся оппозиция смогла мобилизовать всего 5 тысяч.

Яценюк явно сознательно входит в формат очень жесткого (и непредсказуемого) противостояния. Банковая, которая на примере Юлии Тимошенко доказала, что для борьбы с конкурентами готова на все, осознает, что в лице “фронтовика” появился реальный соперник Януковича. Уже сейчас закрытая социология фиксирует его победу над действующим Президентом во втором туре.

Потому Яценюку не избежать мощного прессинга. Против ряда бизнесменов в регионах, которые финансируют его партию, уже возбудили уголовные дела. На этом власть явно останавливаться не собирается. Выдержит ли “Фронт Змін” такие атаки? Это покажет время.

Интересно, что в то же время властные политтехнологи провели определенный эксперимент, попробовав зажать Яценюка в объятиях. После того, как Банковая поняла, что разгонять митинг “Украина против Януковича” слишком опасно – и саммит с ЕС на носу, и почтенные европейские делегации (приехавшие на жеребьевку Евро-2012) могут не понять “заводных спичей” одиозного Калашникова и тысячи бойцов “Беркута” прямо под окнами их отелей в центре столицы.

«Регионал» Чечетов вдруг начал так хвалить “конструктивность” главного “фронтовика”, что это сразу наводило на подозрения, что дело здесь нечистое. А Киевская городская администрация отказалась обращаться в суд для запрещения упомянутого митинга Яценюка. Правда, уже после того, как “Фронт Змін” успел установить сцену, мобилизовал людей и собрался провести митинг, невзирая на любые запреты.

Впрочем, такие намеки на лояльность выглядели не очень убедительно на фоне жесткой позиции Яценюка, внесении им законопроекта об импичменте Президента и его плотного сотрудничества с БЮТ. Выступление фактического руководителя “Батькивщины” Александра Турчинова на упомянутом уже митинге “Фронта Змін”, похоже, окончательно закрепил союз двух мощнейших оппозиционных сил. Избирателю, привыкшему к постоянным дрязгам между оппозицией, это явно понравится.

Внутри разнокалиберного оппозиционного лагеря вроде бы наметился определенный консенсус – хотя для многих и вынужденный. Хорошо заметно, как изменяют свою до сих пор резкую риторику касательно Яценюка и «плохого» закона о выборах «Свобода» Тягнибока и «УДАР» Кличко. Их шансы преодолеть 5-процентный барьер под большим вопросом, и обеим силам важно заручиться поддержкой «ФЗ» (и БЮТ) на мажоритарных округах.

Оскорбленный Гриценко оказался в изоляции даже в оппозиционном лагере. Скажем, лидер партии “За Украину!” Вячеслав Кириленко публично указал ему на ошибочность громкого хлопанья дверьми из КОДа.

Перед оппозицией – сложный путь к успеху. А сам Яценюк должен убедить общество в том, что он не просто патриотический и целеустремленный политик, а способный быть лидером общенационального масштаба. Эксперты советуют ему также приблизиться к людям и быть более простым.

Но если оппозиционеры будут действительно выступать против власти единым фронтом, то будут иметь все шансы претендовать на 226 голосов в новом парламенте. Преградой здесь могут быть лишь амбиции.

Сергей Иванченко, журналист