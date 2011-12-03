Канализационный люк из Черкасс «завел» страничку в Facebook

В Черкассах канализационный люк, который находится на площади возле мэрии, завел страницу в Facebook.

Как передает корреспондент УНИАН, Люк Патриот о себе написал, что «стоит на обычной черкасской площади». Его отец и мать - из Черкасского водоканала. У него есть большая семья братьев и сестер - черкасские люки и решетки.

Люк рассказывает новости из жизни города, которые слышит от своих братьев и сестер, и пишет: "Я вижу не только то, что происходит наверху, но и то, что протекает внизу. Я знаю, чем пахнет ложь, а как попахивает от правды".

В друзьях Люка Патриота есть депутаты Черкасского городского совета и должностные лица мэрии.