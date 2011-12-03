В первом в Украине музее ретро-автомобилей представлены 60 машин

В Запорожье открылся первый в Украине музей ретро-автомобилей.

Музей, в котором в качестве экспонатов выставлено более 60 транспортных средств, выпущенных в СССР и за рубежом в 1930-1980 гг., открыла в Запорожье общественная организация «Авто-мотоклуб «Фаэтон», сообщил УНИАН председатель президиума данной организации Дмитрий ПОЗНЯК.

По его словам, «Запорожье еще с советских времен считается автомобильной столицей Украины, именно в этом городе на заводе «Коммунар» был выпущен первый украинский и истинно народный автомобиль – «Запорожец», поэтому открытие музея ретро-автомобилей именно в Запорожье – обосновано и закономерно».

Как сказал Д.ПОЗНЯК, экспозиция для музея собиралась с 2004 года и на сегодняшний день не имеет аналогов в Украине.

«В музее собраны военные транспортные средства и классические гражданские автомобили. Практически все экспонаты – на ходу, в том числе и ГАЗ 1935 года выпуска - легендарная полуторка времен Великой Отечественной войны, особая гордость клуба», - отметил Д.ПОЗНЯК.