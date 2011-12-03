Женщина за рулем - к разводу и порнографии?

Снятие запрета на вождение машин для женщин в Саудовской Аравии приведет к утрате целомудрия, росту проституции, порнографии, гомосексуальности и разводов. Такой вывод содержится в докладе, представленном на рассмотрение консультативной ассамблеи – Меджлиса аш-Шуры.



Несмотря на отсутствие формального запрета на вождение автомобиля, замеченных за рулем саудовских женщин подвергают аресту. Активистки женского движения не раз организовывали общественные кампании с призывом прекратить эту практику. Всякий раз они получали широкий международный резонанс.



Король Абдулла, проводящий осторожную политику реформ, поставил этот вопрос перед консультативным органом – в связи с чем и появился доклад. Одна из активисток движения за отмену запрета в интервью Би-би-си назвала представленный документ "полным безумием".