Берберы требуют признать их язык официально

В столице Ливии Триполи более пятисот берберов-амазигов провели уже второй за три дня марш протеста с требованием представительства в новом правительстве и официального признания их языка.

Во время 42-летнего правления Муамара Каддафи - выходцу из другого берберского племени, арабизированного - амазигам было запрещено публично выступать и издавать материалы на их языке - тамазигт.

Берберы (самоназвание - амазиг) составляют около 10 процентов 6-миллионного населения Ливии, около трети из них говорят на родном языке. В Марокко, где свыше 17 млн говорящих, берберский язык, согласно конституции от 1 июля 2011 год, стал официальным наравне с арабским.