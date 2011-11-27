Повесился главный тренер сборной Уэльса по футболу

Главный тренер сборной Уэльса Гари Спид ушел из жизни в возрасте 42 лет, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Футбольную ассоциацию Уэльса.



По сведениям британских СМИ, специалист покончил жизнь самоубийством, повесившись в собственном доме.



Гари Спид играл за "Лидс", "Эвертон", "Ньюкасл", "Болтон" и "Шеффилд Юнайтед". Он стал первым игроком в истории английской премьер-лиги, который сыграл более 500 матчей. В составе сборной Уэльса Спид сыграл 85 матчей, став вторым игроком в истории валлийского футбола по количеству игр за национальную команду.