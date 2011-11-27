В Киеве уберут машины с тротуаров и детских площадок

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил провести конкурсы по привлечению инвесторов к строительству семи подземных паркингов в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, предлагаются участки: на Европейской площади, ул. Крещатик и ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Институтской до Парковой дороги); на ул. Крещатик на участке от дома № 17 до дома № 29; на ул. Прорезной на участке от ул. Крещатик до ул. Пушкинской; на площади Ивана Франко и ул. Архитектора Городецкого на участке от ул. Крещатик до ул. Ольгинской; на ул. Бассейной на участке от ул. Шелковичной до ул. Шота Руставели; на ул. Крещатик, 25; на Набережном шоссе, 2 (наземно-подземный паркинг).

«В центре Киева не хватает около 3 тысяч парковочных мест – такова оценка по нормам обеспечения парковками имеющихся офисов. Если считать по нормативу ЕС, где на каждые 100 кв. метров площади аренды должно приходиться 3-5 парковочных мест, киевские офисы не обеспечены на 3/4», – объяснил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

В целом, уже определены 79 земельных участков, на которых инвестор должен построить современные паркинги: 15 в центральной части города, 7 возле станций метрополитена и 57 в районах жилищной застройки.

«Благодаря строительству этих паркингов, мы сможем полностью убрать машины с тротуаров в центре города и значительно улучшить ситуацию во дворах, где сегодня даже детские площадки запаркованы автомобилями. К Евро-2012 автомобили с тротуаров, по крайней мере, в центре города, мы уберем», – заверил Р.КРАМАРЕНКО.

Также в рамках реализации Стратегии развития Киева до 2025 года, столичная власть планирует привлечь инвесторов к строительству пяти перехватывающих наземно-подземных паркингов.

Их построят возле станций метрополитена «Сырец» (на ул. Щусева, 55), «Красный хутор» (на ул. Полесской), «Выставочный центр» (на ул. Академика Глушкова, 1), «Героев Днепра» (на пр. Оболонском, 52) и «Лесная» (на пр. Броварском).

Как отмечают в КГГА, модернизация транспортной инфраструктуры столицы – один из приоритетов, определенных Стратегией развития Киева. Именно эта сфера отмечена как острейшая по результатам проведенного общественного обсуждения стратегии. Около 1/4 всех полученных комментариев и предложений связаны с транспортом и его развитием.

Организовывать инвестиционные конкурсы относительно семи паркингов в центре города будет постоянно действующая конкурсная комиссия по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.