Филипп Киркоров впервые стал отцом
04:31, 27 ноября 2011Разное
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У него родилась дочь
Известный певец Филипп Киркоров впервые стал отцом - у него родилась дочь, сообщил ведущий программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк в эфире Первого российского телеканала.
По его словам, дочь у Киркорова родилась примерно в 20.00 в субботу. О том, кто мать ребенка, ведущий не сообщил.
В прямом эфире телепрограммы Киркоров исполнил песню и поблагодарил всех присутствующих за поздравления, пишет РИА Новости.
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