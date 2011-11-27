Известный певец Филипп Киркоров впервые стал отцом - у него родилась дочь, сообщил ведущий программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк в эфире Первого российского телеканала.

По его словам, дочь у Киркорова родилась примерно в 20.00 в субботу. О том, кто мать ребенка, ведущий не сообщил.

В прямом эфире телепрограммы Киркоров исполнил песню и поблагодарил всех присутствующих за поздравления, пишет РИА Новости.