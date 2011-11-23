Что будет означать на языке дипломатии визит двух европейских министров в Донецк

ЕсливДонецкивпрямьподтем или иным предлогомприлетятдва министраиностранных делстран - членов ЕС,включаяпредседательствующуюПольшу,и при этом ненанесутдажепротокольныйвизитглаве государства,-тоэтовцивилизованном миредолжновосприниматьсякакдипломатическаяпощечина.



Еслиминистрывстретятсяспрезидентомнафутболе, тоэто на языкедипломатииназываетсянезапланированнаяслучайность,чтотакжебудет свидетельствоватьо соответствующемотношениик руководителюгосударствасо стороныстранс устоявшейсядемократией.Особеннопосле рядасегодняшнихдовольнооткровенныхвысказыванийпрезидентаЛитвывКиевео демократиивУкраине.



Не помню,чтобывпоследние десятилетиявдипломатической практикеслучалисьтакиедемарши.Этостановитсяпохоженаситуацию,вкоторой оказалсяв свое времяпрезидентЛеонидКучма-егопоставиливфактическуюизоляциюбезвсякихсообщенийоб этом.По крайней мерепубличных.



БогданСоколовский,экспертпо международным отношениямиэнергетическойбезопасности

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