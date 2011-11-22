Гнев пока не вышел на Майдан. Вышел страх

Сегодня с самого утра вся улица Городецкого и переход под Майданом Незалежности забиты милицией и "Беркутом" в бронежилетах, касках со стеклянными забралами. "Это они что, наполовину смонтированную елку охраняют? - шутили прохожие.

Проходя мимо толстощеких начальников и парней в форме с неопределенным выражением лица, начинаешь понимать, что эти охранники правопорядка, как и тогда, во время Оранжевой революции, в этот день стоят по другую сторону баррикад. В воздухе остро ощущается страх. Это войско в бронежилетах просто излучает страх власти перед людьми, которые один раз уже показали свой ​​гнев. Гораздо больший, чем страх перед венками или падающими подъемными кранами.

Они знают, что играют с огнем. И даже, если сегодня на улицу, чтобы вспомнить те дни, не выйдет много людей, это еще не означает, что люди не гневаются. Это просто означает, что еще не время нашему гневу встретиться с их страхом ...

Антонина Лесич, Киев