Белорусам запретили возить бензин через границу

Республика Беларусь ужесточила меры по ограничению вывоза топлива за пределы страны.

Как сообщает пресс-служба Совета Министров Беларуси, такое решение предусмотрено постановлением Совмина Беларуси от 18 ноября 2011 года №1554.

В частности, выезжать за пределы Таможенного союза на автомобиле из Беларуси гражданам теперь можно один раз в восемь дней.

Новое постановление принято для усиления мер по ограничению вывоза из страны автомобильного топлива и стабилизации обстановки в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.

«К товарам для личного пользования, вывозимым с территории Беларуси физическими лицами за пределы таможенной территории Таможенного союза, не относится автомобильное топливо в случаях: выезда физического лица, управляющего автомобильным транспортным средством, более одного раза в течение 8 суток; вывоза автомобильного топлива одним и тем же автомобильным транспортным средством более одного раза в течение 8 суток вне зависимости от того, какими лицами был произведен вывоз такого автомобильного транспортного средства в этот период», - говорится в сообщении пресс-службы.

Данные ограничения не распространяются на сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций, представительств этих организаций и членов их семей – при предъявлении дипломатических (служебных) паспортов либо других документов, подтверждающих их статус.

Не коснутся ограничительные меры и физических лиц, работающих в государственных органах и других государственных организациях, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, направляемых в служебные командировки за границу (при предъявлении выписок из решений соответствующих органов (организаций) и (или) командировочных удостоверений, выданных этими органами (организациями).

При этом ограничительные меры также не распространяются на работников государственных организаций государств-членов Таможенного союза, расположенных на территории иностранных государств, водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки пассажиров, работников юридических лиц, а также других физических лиц при наличии уважительных причин в соответствии с принятым Государственным пограничным комитетом и Государственным таможенным комитетом решением.

«Данным постановлением поручено Министерству внутренних дел принять действенные меры по недопущению нарушений правил дорожного движения и общественного порядка на территориях, прилегающих к автодорожным пунктам пропуска через государственную границу Беларуси, обеспечить постоянное патрулирование мест стоянок автотранспорта, выезжающего из страны», - сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.

Кроме этого, белорусскому государственному концерну по нефти и химии («Белнефтехиму» - УНИАН) поручено принять меры по ограничению продажи автомобильного топлива (не более 200 литров на одно грузовое транспортное средство) на автозаправочных станциях, расположенных на приграничной территории.

Справка УНИАН. Постановлением от 18 ноября 2011 года №1554 вносятся изменения в постановление Совета Министров от 10 июня 2011 года №753 «О некоторых вопросах регулирования вывоза автомобильного топлива с территории Республики Беларусь», которым вводилось ограничение на выезд на авто за пределы страны не чаще одного раза в пять дней.

Постановление от 18 ноября 2011 года, которое на данный момент еще не опубликовано, вступит в силу через три дня после его официального опубликования.