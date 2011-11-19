Начальника райотдела милиции сняли не за ДТП, а за неискренность водителя

Начальника Харьковского райотдела милиции Виталий САЗОНОВА сняли с должности из-за спровоцированного им дорожно-транспортного происшествия.

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию на пресс-конференции подтвердил журналистам начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктор КОЗИЦКИЙ.

По его словам, экс-начальник Харьковского райотдела милиции в октябре текущего года отвлекся от дороги и врезался в автомобиль, в котором ехала женщина, также работник органов внутренних дел. В результате аварии пострадала женщина-милиционер.

В.КОЗИЦКИЙ отметил, что во время служебной проверки была «установлена неискренность» водителя экс-начальника райотдела милиции. Водитель, не предупредив своего начальника, заявил, что за рулем во время ДТП находился он, однако оказалось, что управлял машиной В.САЗОНОВ.

«Именно из-за неискренности возник вопрос о снятии с должности», - подчеркнул начальник облуправления милиции.

В.КОЗИЦКИЙ сообщил, что расследованиям события сейчас занимается прокуратура.