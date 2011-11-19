Мужчина на Фольксвагене сбил велосипедиста
16:59, 19 ноября 2011Разное
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Трагедия на Житомирщине
В Житомирской области велосипедист погиб под колесами Фольксвагена.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ Украины в Житомирской области.
Авария произошла вчера около 18 часов на 247 километре автодороги Киев–Чоп возле села Дидовичи Новоград-Волынского района.
Водитель автомобиля Фольксваген - 28-летний житель Новоград-Волынского - врезался в велосипедиста - 51-летнего жителя села Пищев этого же района.
Велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
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